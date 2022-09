via

via Sky Sport Austria

Ajax Amsterdam ist mit einem klaren 4:0-Sieg gegen die Glasgow Rangers in die Champions League gestartet.

Die Niederländer, bei denen Neuzugang Florian Grillitsch 90 Minuten auf der Bank saß, stellten durch Alvarez (17.), Berghuis (32.) und Kudus (34.) die Weichen bereits in der ersten Hälfte klar auf Sieg. Bergwijn stellte in der 80. Minute den Endstand her.

Die Tore im Video:

1:0 – Alvarez (17.)

2:0 – Berghuis (32.)

3:0 – Kudus (34.)

4:0 – Bergwijn (80.)

Bild: Imago