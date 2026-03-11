Furiose Schlussphase! Titelverteidiger PSG bezwingt Chelsea klar

Titelverteidiger Paris Saint-Germain besiegte Chelsea im CL-Achtelfinal-Hinspiel mit 5:2.

Chelsea gelang in der Neuauflage des Finales der Club-WM, das die Londoner im Sommer in den USA mit 3:0 gewonnen hatten, zweimal der Ausgleich. Am Ende ging PSG aber als klarer Sieger hervor. Bradley Barcola nagelte den Ball nach Kopfball-Vorlage von Joao Neves unter die Latte (10.). Dazu war vor der Pause nach dem 1:1 durch Malo Gusto (28.) Weltfußballer Ousmane Dembele nach einem sehenswerten Solo für die Pariser erfolgreich (40.).

Enzo Fernandez egalisierte erneut (57.), ehe ein Ballverlust von Chelsea-Goalie Filip Jörgensen die Niederlage einleitete. Barcola luchste dem Dänen beim Herausspielen den Ball ab, Vitinha legte ihn mit einem gefühlvollen Heber ins Netz (74.). PSG, das sich in der Zwischenrunde nur mit Mühe gegen den Ligarivalen AS Monaco durchgesetzt hatte, hatte noch nicht genug. Khvicha Kvaratskhelia legte einen Doppelpack nach und sorgte vor den Rückspielen nächsten Dienstag für eine hervorragende Ausgangsposition. Der Georgier traf erst mit einem Strich von der Strafraumgrenze (86.) und schließlich nach Querpass von Achraf Hakimi (94.).

(APA)

Tore im VIDEO:

Tor – 1:0 Bradley Barcola (10.)





Tor – 1:1 Malo Gusto (28.)





Tor – 2:1 Ousmane Dembele (40.)





Tor – 2:2 Enzo Fernandez (57.)





Tor – 3:2 Vitinha (74.)





Tor – 4:2 Khvicha Kvaratskhelia (86.)





Tor – 5:2 Khvicha Kvaratskhelia (90.+4)





Foto: Imago