„Fußball-Meisterwerk“: Pressestimmen zum CL-Spektakel in Paris

In einem historischen Offensivspektakel der Extraklasse verliert Bayern München das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League mit 4:5 bei Paris Saint-Germain. Die internationalen Medien bemühen Superlativen.

FRANKREICH

L’Équipe: „PSG darf von einem zweiten Champions-League-Titel in Folge träumen: Nach einem außergewöhnlichen Spiel hat es sich einen kleinen Vorsprung gegenüber dem deutschen Giganten verschafft. Das Rückspiel in München verspricht spannend zu werden.“

Le Figaro: „Ein Fußballspektakel der Extraklasse. Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird.“

SPANIEN

Marca: „PSG gewinnt ein legendäres Spiel. Das reinste Chaos in Paris. Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündet und hielt, was es versprach. Über dieses Spiel wird man noch JAHRELANG sprechen. Es ist schwer vorstellbar, dass aus diesem Duell nicht der Titelgewinn hervorgeht.“

AS: „Ein Wahnsinn für die Geschichtsbücher, eine Ode an den Fußball. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein unübertreffliches Rückspiel erwarten lassen. Alle Stars glänzten in der Pariser Nacht.“

Mundo Deportivo: „PSG und Bayern schaffen ein Fußball-Meisterwerk.“

Sport: „PSG übersteht Bayern in einem Fußball-Spektakel. Luis Díaz‘ Leistung war wahrhaft meisterhaft. Sein Tor zum 5:4 war ein wahres Kunstwerk.“

ENGLAND

BBC: „PSG geht nach einem der besten Spiele, die man je gesehen hat, mit einem Ein-Tor-Vorsprung ins Rückspiel. Trage die zweite Etappe in deinen Kalender ein.“

The Guardian: „Gab es jemals ein Fußballspiel wie dieses? In einer strahlenden, mitreißenden, leicht verrückten Nacht im Parc des Princes lieferten Paris Saint-Germain und Bayern München etwas ab, das sich wie eine ganz andere Kategorie menschlicher Aktivität anfühlte.“

The Athletic: „Paris Saint-Germain und Bayern München liefern sich einen Champions-League-Klassiker. Am Ende ist es der Titelverteidiger, der nach 90 Minuten atemberaubender Action mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel der nächsten Woche geht.“

The Sun: „PSG gewinnt das ‚Spiel des Jahrhunderts‘. DAS hätte das Finale sein sollen – Gott sei Dank ist es das nicht und wir dürfen nächste Woche alles noch einmal machen.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Pfostentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres.“

Corriere dello Sport: „Magie und Tore am Fließband.“

SCHWEIZ

Blick: „Fussball-Herz, was willst du mehr? Das Spiel ist der nackte, pure Wahnsinn! Wohl eines der besten aller Zeiten!“

(SID) / Bild: Imago