Freundschaftsspiel: Vienna trifft auf ältesten Fußballklub der Welt

Am 2. Juni 2020 trifft das österreichische Fußballnationalteam zur Vorbereitung auf die EURO 2020 in Wien auf England. Als “Warmmacher” für das freundschaftliche Länderspiel haben sich der First Vienna FC und der Sheffield FC auf ein Freundschaftsspiel am 1. Juni auf der Hohen Warte geeinigt.

Damit kommt es zum Duell des ältesten österreichischen Fußballklubs und dem ältesten Fußballklub der Welt. Die Vienna wurde 1894 gegründet und feierte erst vor wenigen Monaten das 125-jährige Jubiläum. Den Klub aus Sheffield gibt es bereits seit 1857.

So wie es sich gehört, wird es am 20. Feber beim “Pfarrwirt” im 19. Wiener Gemeindebezirk eine Pressekonferenz anlässlich einer zukünftigen Kooperation der beiden Klubs geben. Beim “Pfarrwirt”, dem ältesten Restaurant Wiens wurde anno dazu mal, am 22. August 1894 der First Vienna Football Club gegründet.

Quelle: insideworldfootball.com

Bild: GEPA