Hosiner stellt Doppelpack-Rekord auf

Der ehemalige österreichische Fußball-Teamstürmer Philipp Hosiner hat in der dritten deutschen Liga einen Rekord aufgestellt. Beim 3:0-Sieg von Chemnitz gegen den Hallescher FC am Sonntag erzielte der 30-Jährige zwei Tore und hat damit zum vierten Mal hintereinander jeweils zweimal getroffen. Hosiner führt mit 15 Treffern die Torschützenliste an.

In der nächsten Runde wird der fünffache ÖFB-Teamspieler seinen Rekord nicht ausbauen können, er wird das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg aufgrund einer Gelbsperre verpassen. Chemnitz liegt derzeit auf dem 16. Platz.

