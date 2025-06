Fußball nicht im Vordergrund: So bewerten die Sky-User das ÖFB-Match in San Marino

Das ÖFB-Team hat im zweiten Spiel der WM-Qualifikation einen 4:0-Pflichtsieg in San Marino eingefahren.

Aufgrund des Amoklaufs in Graz am Dienstagvormittag rückte der Erfolg des Nationalteams aus gegebenem Anlass in den Hintergrund. Nicht nur die Mannschaft, auch Teamchef Ralf Rangnick war von der Tragödie in der steirischen Landeshauptstadt schwer gezeichnet. Dementsprechend begann der Teamchef die Pressekonferenz nach dem Match mit den Worten: „Heute ist ein besonders tragischer Tag für ganz Österreich.“

Die Sky-User konnten nach dem Spiel den Auftritt der österreichischen Nationalmannschaft dennoch wie gewohnt beurteilen. Bewerten konnte die Sky-Community alle mindestens 15 Minuten eingesetzten ÖFB-Spieler sowie die Taktik/Aufstellung von Teamchef Ralf Rangnick und die Gesamtleistung des ÖFB-Teams (von 6 = Weltklasse bis 1 = Sehr schwach).

Doppeltorschütze Marko Arnautovic erhielt als einziger ÖFB-Akteur eine 5 (=sehr stark) und bekam die beste Bewertung der Sky-User. Kein Spieler agierte schlechter als 3 (=durchschnitt).

Die ÖFB-Noten im Überblick

Tor/Abwehr

Mittelfeld

Angriff

Teamleistung/Teamchef

