Fußballer und Gewerkschaft wieder am Verhandlungstisch

Im Konflikt zwischen Fußballer-Gewerkschaft „Vereinigung der Fußballer“ und der Teilgewerkschaft Younion zeichnet sich eine Lösung ab. Zumindest kehren beide Parteien an den Verhandlungstisch zurück, sagte der Ex-Fußballer und langjährige Gewerkschafter Gernot Baumgartner im Gespräch mit der APA – Austria Presse Agentur.

Nach zahlreichen Querelen traten jene 300 Bundesliga-Fußballer, die ÖGB-Mitglieder waren, aus der Gewerkschaft aus und wechselten zum Verein „Die Spielervereinigung“, der im Frühjahr gegründet wurde. Auch Star-Spieler David Alaba habe sich zu diesem Schritt entschlossen. Inzwischen hätten rund 750 Fußballer zu diesem Verein gewechselt, ergänzte Baumgartner.

Die Younion hätte die Fußballer-Gewerkschaft zunehmend eingeschränkt, begründete der Ex-Fußballer den Gewerkschafts-Austritt. Zuletzt wäre es wegen der alljährlichen Bruno Gala zu Problemen gekommen, so Baumgartner. Dabei hätten die Fußballer mit Spusu einen Sponsor bei der Hand, der die Finanzierung der Veranstaltung übernehme, wobei die Rechte an der Veranstaltung bei der VdF lägen.

„Die Spielervereinigung“ fordere mehr Mitspracherechte sowie eine gewisse Autonomie. Dies könne auch das Mandat beinhalten, die Kollektivverträge zu verhandeln, so Baumgartner. Sollte es keine Einigung geben, strebe man an, offiziell als Vertretung der Spieler bei den Kollektivvertragsverhandlungen anerkannt zu werden. Auf diesen Weg hat man sich bei der 1. Versammlung der Spielervertreter am Montag geeinigt, sagte Baumgartner, der bei der Versammlung zum Vorsitzenden der Fußballer-Gewerkschaft gewählt wurde.

Wie Ronald Pötzl von der Teilgewerkschaft Younion der APA bestätigte, finden kommende Woche wieder Verhandlungen statt. Für Baumgartner sei eine Kooperation mit der Gewerkschaft möglich, wenn man sich auf die Eckpunkte einigen könne.

