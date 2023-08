GAK bedient sich bei Liga-Konkurrent

Neuzugang beim GAK 1902! Die Grazer verpflichten Thomas Mayer von Liga-Konkurrent SKU Amstetten. Der 27-jährige unterschreibt beim GAK einen Einjahresvertrag mit Option für ein weiteres Jahr. Das gab der Zweitligist am Dienstag offiziell bekannt.

Mayer kickte seit 2021 in Amstetten und bestritt bislang 162 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga. Ausgebildet wurde der Flügelspieler beim SC Schwanenstadt, LASK Linz und dem VFB Stuttgart. Danach kickte er u.a. in Pasching, beim FC Liefering, der SV Ried, Austria Lustenau und bei Hull City.

„Mit Thomas haben wir einen Spieler mit vielseitigen Qualitäten verpflichtet. Durch seine Scorerpunkte bei seinen vergangenen Stationen hat er gezeigt, welche Offensivkraft in ihm steckt. Seine Spielweise deckt sich exakt mit dem Profil, nach dem wir am Transfermarkt für unser Mittelfeld gesucht haben“, so GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg.

Bild: GEPA