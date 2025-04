GAK erkämpft Punkt bei Hartberg

Der TSV Hartberg ist dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sehr, sehr nahe gekommen und darf dem historischen Cupfinale am kommenden Donnerstag gegen den WAC mit entspannter Vorfreude entgegenblicken. Am Freitag teilten sich die Favoriten im Steirer Derby mit dem GAK trotz Dominanz beim Heim-1:1-(1:1) die Punkte, damit schöpften auch die Rotjacken im Abstiegskampf neuen Mut. Die Treffer erzielten Dominik Prokop (6.) und Tio Cipot (36.).

Die Partie, begleitet von ständigem Regen, begann unterhaltsam. Die vermeintliche GAK-Führung durch Cipot wurde wegen hauchdünnem Abseits (6.) nach VAR-Intervention noch aberkannt, kurz darauf lagen dafür die spielerisch dominanteren Hausherren in Front. Prokop vollendete einen schnellen Konter ideal und überhob nach feinem Zuspiel von Donis Avdijaj Goalie Wiegele.

GAK in zweiter Hälfte nur noch defensiv beschäftigt

Spannend wurde es danach erst wieder zur Pause hin. Eine leichte Ungenauigkeit beim Schuss verhinderte da Prokops Doppelpack (36.), direkt im Gegenzug schlug der GAK zurück. Christian Lichtenberger schickte Cipot auf die Reise, der ließ Paul Komposch aussteigen, umkurvte Goalie Raphael Sallinger und schoss ein. Chancen von Lichtenberger (40./über das TSV-Tor) und Patrik Mijic (41./GAK-Goalie Florian Wiegele hielt) beschlossen die erste Hälfte.

Nach Seitenwechsel tat sich lange nichts. Hartberg schwang zwar das Ballbesitz-Zepter, kam gegen die kompakt verteidigenden Grazer aber lange zu keinen echten Chancen. Daran änderten vorerst auch frische Kräfte wie Jed Drew oder Elias Havel nichts. Im Finish hatte der TSV seine stärkste Phase. Avdijaj ließ die beste Möglichkeit aber liegen, er scheiterte aus wenigen Metern an Wiegele (83.).

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Dominik Prokop (9.)

1:1 – Tio Cipot (36.)

Bild: GEPA