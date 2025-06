GAK erkämpft Unentschieden gegen rumänischen Erstligisten

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Sommervorbereitung gegen Landesligisten Ilzer SV (2:0) hat der Grazer AK im zweiten Testspiel ein Unentschieden eingefahren. Gegen den rumänischen Erstligisten CFR Cluj trennten sich die „Rotjacken“ am heutigen Donnerstag mit 2:2.

Bereits in der 12. Minute geriet der GAK durch einen Fehler im Spielaufbau von Lukas Graf früh in Rückstand. Zehn Minuten später gelang Zeteny Jano per Kopf nach einem Pfostentreffer von Jacob Italiano der Ausgleich zum 1:1.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Ferdinand Feldhofer auf allen Positionen durch. Murat Satin brachte die Grazer in der 50. Minute erstmals in Führung, doch Cluj glich wenig später per Elfmeter zum 2:2-Endstand aus.

Das nächste Vorbereitungsspiel bestreitet der GAK am Dienstag, den 1. Juli, gegen den serbischen Vertreter FK Vojvodina. Gespielt wird in der Fußballarena Bad Tatzmannsdorf.

(Red.) Foto: GEPA