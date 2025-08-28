GAK holt Ex-Sturm-Torhüter

Der GAK verstärkt sein Torhüter-Team: Fabian Ehmann schließt sich ablösefrei den Rotjacken an. Der 25-Jährige kommt vom Zweitliga-Absteiger ASK Voitsberg zurück nach Graz.

Ehmann ist in der Steiermark kein Unbekannter: Er durchlief sämtliche Nachwuchsteams beim Stadtrivalen Sturm Graz und sammelte anschließend Erfahrung per Leihe in Kapfenberg sowie im Ausland bei Aris Saloniki (Griechenland) und Vendsyssel FF (Dänemark). Nach seiner Rückkehr nach Österreich hütete er das Tor des SV Horn und später des TSV Hartberg, ehe er zuletzt für Voitsberg auflief.

Nun soll Ehmann beim GAK das Torhüter-Quartett um Meierhofer, Nicht und Achitei komplettieren.

Foto: GEPA