via

via Sky Sport Austria

Fußball-Zweitligist GAK hat am Samstag die Verpflichtung von Daniel Kalajdzic vermeldet. Der 20-jährige Bruder von ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic, der einen Zweijahresvertrag erhielt, spielte in den vergangenen Saisonen für die zweite Mannschaft der Admira und feierte in der letzten Runde im vergangenen Mai sein Debüt bei den Profis der Südstädter.

(APA)

Bild: Twitter / @grazerak