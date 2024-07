GAK holt österreichisches Torhütertalent von Wolfsburg

Der GAK verpflichtet mit Juri Kirchmayr ein österreichisches Tormanntalent des deutschen Bundesligaklubs VfL Wolfsburg.

„Er hat eine unglaublich tolle Ausbildung beim VfL Wolfsburg genossen und hat dort im letzten Jahr durchgehend bei der Profimannschaft trainiert“, sagt GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg über den 18-jährigen Kirchmayr.

Kirchmayrs Karriere begann in Niederösterreich: Er durchlief dabei Jugendstationen bis zur U18 bei St. Pölten, ehe er zu Jahresbeginn 2022 in die Jugend des Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselte. „Er wird unser Torwartteam um Jakob Meierhofer, Christoph Nicht und Haris Mujanic komplettieren“, so Elsneg. Und: „Er hat unseren Tormanntrainer Thomas Queder absolut überzeugt, wir sind froh, einen so talentierten jungen Tormann bekommen zu haben!“

