GAK holt Sieg im ersten Sommer-Testspiel

Der GAK ist mit einem Erfolgserlebnis in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Gegen den steirischen Landesligisten Ilzer SV gewann das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer mit 2:0.

Beide Treffer der Rotjacken fielen im ersten Durchgang: Angreifer Daniel Maderner brachte den GAK in der elften Spielminute in Führung, Spielmacher Christian Lichtenberger traf kurz vor dem Pausenpfiff zum Endstand (45.). In der zweiten Hälfte tauschte Feldhofer auf allen Positionen und schickte eine komplett veränderte Elf aufs Feld.

Das nächste Testspiel für den GAK steigt am kommenden Donnerstag gegen den rumänischen Klub CRF Cluj im Alpenstadion Windischgarsten.

Bild: GAK