GAK kommt mit Aufwind zu Duell gegen Rapid

Der SK Rapid geht mit Heimvorteil und als klarer Favorit in die Sonntag-Partie gegen den GAK (am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!). Die Wiener sind mit zwei enttäuschenden Leistungen (0:1 gegen Craiova und 1:1 gegen WSG Tirol) in die Länderspielpause gegangen, hatten aber Zeit, die Akkus wieder aufzuladen. Mit Trainings „im hochintensiven Bereich“ hat Trainer Peter Stöger sein Team für das Jahresfinish vorbereitet. Nach einem herausragenden Saisonstart ist der Rapid-Motor ins Stottern gekommen, Stöger ist aber zuversichtlich, dass die Phase bis Weihnachten wieder eine gute wird und die aufgekommenen Diskussionen wieder verstummen.

„Wir haben in den nächsten Wochen genug zu tun, dass wir unsere Platzierung halten oder ausbauen. Und wir sind nicht zufrieden, wie wir punktemäßig in der Conference League dastehen. Wir haben mehr Diskussionen als andere, stehen in der Tabelle aber auf dem zweiten Platz, überwintern im Cup, das ist okay“, erklärte Stöger. „Es waren gute Spiele dabei, das ist unsere Benchmark, da wollen wir wieder hinkommen“, betonte der Trainer, der mit Petter Nosa Dahl einen wichtigen Spieler nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung hat.

GAK mit aufsteigender Formkurve

Der GAK reist als Tabellenletzter, aber mit klar aufsteigender Formkurve an. Die Grazer sind mit dem ersten Saisonsieg (3:1 gegen Altach) in den November gestartet und haben bei der Austria erst durch ein Tor in der Nachspielzeit verloren. Coach Ferdinand Feldhofer hat als Spieler und Trainer Rapid-Vergangenheit und würde sich besonders freuen, wenn es ausgerechnet bei seinem Ex-Club mit dem ersten Auswärtssieg klappen würde. „Ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit wird, auch auswärts einen Dreier einzufahren. Ob es dann in Hütteldorf ist, wäre noch schöner, vor allem auch für mich. Weil das dann schon spezielle Gefühle wären“, erklärte Feldhofer.

(APA) / Bild: GEPA