GAK mit Kantersieg gegen OÖ Juniors – FAC besiegt Lustenau

Austria Lustenau hat nach drei Siegen in der 2. Fußball-Liga am Freitagabend die erste Niederlage kassiert. Die Vorarlberger unterlagen dem FAC in der 4. Runde auswärts deutlich mit 1:3, behaupteten aber die Tabellenführung einen Punkt vor Amstetten. Die Niederösterreicher erkämpften sich beim FC Liefering, der erst in der 91. Minute traf, ein 1:1. Punktgleich dahinter neuer Dritter ist Wacker Innsbruck nach einem 1:0 beim Neo-Letzten Vorwärts Steyr.

Die Lustenauer legten nach den erfolgreichen Duellen mit dem GAK (2:1), Lafnitz (4:1) und Liefering (2:1) in Wien einen kapitalen Fehlstart hin. Marcel Monsberger (8., 11.) schnürte schon in der Anfangsphase einen Doppelpack, vollendete jeweils in Folge eines Eckballs. Einen Hattrick verhinderte die Querlatte bei einem Kopfball (18.). Kurz vor dem Pausenpfiff glänzte der 20-jährige Kärntner noch als Assistgeber, bediente Anthony Schmid mit einem Laufpass und der schloss sehenswert mit einem Schlenzer ab.

Damit war die Partie quasi schon gelaufen, den Gästen gelang in der zweiten Hälfte durch einen verwandelten Foulelfmeter des Ex-Admiraners Muhammed-Cham Saracevic nur der Ehrentreffer (74.). Neben der Niederlage war auch die Rote Karte von Wallace bitter, der wegen einem Ellbogencheck den Platz in der 81. Minute verlassen musste.

Amstetten war in Grödig nach einem frühen Treffer von Roman Ali (19.) lange Zeit auf Kurs in Richtung schmeichelhaftem Sieg. Die “Jungbullen” drückten vehement auf den Ausgleich, hatten allerdings bei Aluminiumtreffern von Maurits Kjaergaard (53.) und Nene Dorgeles (70.) Pech. Erst in der Nachspielzeit sicherte Innenverteidiger Bryan Okoh (91.) mit einem Kopfball nach einem Corner seinem Team noch einen mehr als verdienten Punktgewinn. Liefering ist zwei Zähler hinter Lustenau Sechster.

Innsbruck tat sich in Steyr vor der Pause schwer, war danach allerdings überlegen und ging daher zurecht zum zweiten Mal in dieser Saison als Gewinner vom Feld. Zum Matchwinner avancierte Okan Aydin mit seinem Treffer in der 61. Minute. In der Schlussphase wurde es noch einmal richtig hektisch, sahen Steyrs Josip Martinovic bzw. Innsbrucks Kapitän Florian Jamnig nach einem Tumult mit mehreren Akteuren die Rote Karte. Nach dem Schlusspfiff kassierte zudem noch Steyr-Trainer Andreas Milot in seiner letzten Partie als Chefcoach wegen Kritik die Gelb-Rote Karte. Auf seinen Nachfolger wartet viel Arbeit, sind die Oberösterreicher doch weiter punktlos.

Der GAK fertigte die Juniors OÖ mit 5:1 ab. Unter den fünf Torschützen war auch Sasa Kalajdzics Bruder Daniel, der den Torreigen beim ersten Saisonsieg in der 24. Minute eröffnete. Dornbirn und die Young Violets Austria Wien teilten beim 1:1 in Vorarlberg die Punkte. Die Hausherren schrieben damit in der Tabelle erstmals an.

(APA)/Bild: GEPA