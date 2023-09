GAK nach Sieg in Leoben neuer Tabellenführer

Mit einem 2:1-(2:0)-Erfolg im Steirer-Derby bei DSV Leoben hat der GAK in der 7. Runde St. Pölten die Tabellenführung entrissen.

Der SKN ging zuhause gegen die Vienna beim 1:2 (0:0) in der Nachspielzeit k.o. und liegt nun drei Punkte hinter den Rotjacken. Am Sonntag hatte SW Bregenz noch die Chance, mit St. Pölten gleichzuziehen.

Der GAK dominierte das Duell der Traditionsclubs vor rund 6.000 Zuschauern am Monte Schlacko und lag dank Daniel Maderner (36.) und Christian Lichtenberger (44.) schon zur Pause verdient in Führung. Nach der Pause zeigten die Hausherren im zweiten Spiel unter Trainer Rene Poms mehr Zug zum Tor, Kevin Friesenbichler belohnte die Bemühungen in der 53. Minute mit dem Anschlusstreffer. Wirklich gefährden konnte der DSV den Sieg der Grazer aber nicht mehr.

(APA)/Bild: GEPA