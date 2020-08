GAK scheitert an Regionalliga-Klub

Der GAK ist als dritter Zweitligist nach Vorjahresfinalist Austria Lustenau und Dornbirn schon in der 1. Runde des Fußball-ÖFB-Cups ausgeschieden. Die Steirer unterlagen trotz klarem Chancenplus am Sonntag in der Merkur Arena dem Regionalliga-Salzburg-Vertreter SV Seekirchen mit 0:1. Goldtorschütze vor 800 Zuschauern war David Ogunlade in der 29. Minute nach einem Abwehrfehler der Hausherren.

Ex-Bundesliga-Kicker Peter Tschernegg erlebte damit ein misslungenes Debüt im GAK-Dress. “Wir müssen uns selbst an der Nase nehmen, so kann man sich nicht präsentieren”, sagte der 28-jährige Mittelfeldspieler. Die Gäste genossen den Triumph in vollen Zügen. “Ein sehr schöner Tag für uns”, betonte Seekirchen-Coach Alexander Schriebl. Der 41-Jährige hat in seiner aktiven Zeit 86 Mal für Salzburg in der Bundesliga gespielt.

