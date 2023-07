Offiziell: GAK-Stürmer Peham wechselt zu Liga-Konkurrent

Der GAK verliert nach Michael Liendl einen weiteren Offensivspieler. Stürmer David Peham schließt sich Liga-Konkurrent First Vienna FC an. Das gaben die Wiener am Mittwoch offiziell bekannt.



Der 31-jährige Offensivspieler erhält bei Österreichs ältestem Fußballverein einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2025.Peham blickt in seiner Karriere bereits auf insgesamt 143 Spiele in der 2. Liga zurück, und traf dabei 68 Mal. Sein Debüt in „Liga-Zwa“ gab der gebürtige Niederösterreicher im Jahr 2018 beim SKU Amstetten.

In der Vorsaison kam der Angreifer beim GAK meist nicht über die Jokerrolle hinaus. In 30 Spielen erzielte der 31-Jährige fünf Tore und leistete zwei Assists.

Vienna Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Mit der Verpflichtung von David Peham haben wir einen weiteren Spieler für unsere Offensive gewinnen können der absolute Torjäger-Qualitäten hat. Seine Statistik spricht für sich und ich freue mich sehr, dass er ab sofort für uns auf Torjagd gehen wird. Wir gewinnen durch ihn mehr Variabilität in unserer Offensive. Er wird nicht nur auf dem Platz mit seiner Erfahrung sehr wertvoll sein.“

(Red., First Vienna FC) / Bild: GEPA