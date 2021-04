GAK verlängert Vertrag mit Trainer Plassnegger

via

via Sky Sport Austria

Der GAK hat den mit Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Gernot Plassnegger verlängert. Wie die Grazer am Donnerstag vermeldeten, unterschrieb der 43-jährige Ex-Profi einen neuen Kontrakt bis Sommer 2023.

Plassnegger ist seit März des Vorjahres zum zweiten Mal in seiner Trainerlaufbahn Chefcoach des derzeitigen Zweitligisten.

Der GAK liegt aktuell am sechsten Tabellenrang der 2. Liga. Die Aufstiegsträume sind für den Traditionsclub nach dem 0:3 bei Austria Klagenfurt am vergangenen Sonntag wohl zu Ende. Sechs Runden sind in der Meisterschaft noch zu spielen.

(APA) / Bild: GEPA