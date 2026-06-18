GAK verpflichtet Alkmaar-Stürmer

Der GAK verstärkt sich für die kommende Saison mit einem Offensivspieler aus den Niederlanden. Die Grazer verpflichten den 21-jährigen Stürmer Anthony Smits vom niederländischen Traditionsklub AZ Alkmaar.

Smits durchlief seit seinem 13. Lebensjahr die Nachwuchsabteilung von AZ und machte bereits auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam. Mit den Nachwuchsteams der Niederländer sorgte er in der UEFA Youth League für starke Leistungen. In den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 absolvierte der Angreifer in der Nachwuchs-Königsklasse insgesamt zehn Partien und erzielte dabei fünf Treffer. Unter anderem traf er gegen europäische Topklubs wie Benfica Lissabon und Real Madrid.

Seit dem Frühjahr 2023 stand Smits zudem für Jong AZ in der zweiten niederländischen Liga auf dem Platz. Für das Zweierteam absolvierte der Mittelstürmer insgesamt 58 Meisterschaftsspiele und sammelte dabei wertvolle Erfahrung im Erwachsenenfußball.

Nun folgt für den schnellen Angreifer der Schritt nach Österreich. Der GAK stattet den niederländischen U21-Spieler mit einem Vertrag über zwei Jahre aus.