GAK verpflichtet Anderson von Blau-Weiß Linz

Der GAK hat sich die Dienste von Anderson gesichert. Der Defensivspieler wechselt vom FC Blau-Weiß Linz nach Graz und unterschreibt bei den Rotjacken einen Vertrag über zwei Jahre.

Der 26-Jährige steigt nach seinem überstandenen Kreuzbandriss wieder regulär ins Mannschaftstraining ein und gilt nach erfolgreicher Rehabilitation als vollständig fit.

In Graz trifft Anderson zudem auf einen alten Weggefährten: GAK-Kapitän Daniel Maderner. Die beiden standen bereits in der Saison 2020/21 gemeinsam beim SCR Altach unter Vertrag.

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