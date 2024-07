GAK verpflichtet Ex-LASKler

Der GAK hat sich im Abwehrzentrum mit dem 33-jährigen Deutschen Petar Filipovic verstärkt. Das berichtete zuerst die „Krone“ und wurde nach Sky-Informationen bestätigt – und nun auch von den Grazern vermeldet.



Der Innenverteidiger kommt ablösefrei vom zypriotischen Klub AEL Limassol und unterschreibt bei den Grazern einen Zweijahresvertrag. Vor seiner Zeit in Zypern und einem Zwischenstopp bei Konyaspor in der Türkei spielte der Abwehrspieler in der ADMIRAL Bundesliga bereits für den LASK, die Wiener Austria und die SV Ried.

Der 33-jährige Petar #Filipovic unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Graz und verstärkt ab sofort unsere Defensive. Der erfahrene Innenverteidiger bringt sowohl nationale als auch internationale Erfahrung mit. 🔥⁰

🔗 Mehr dazu: https://t.co/w5FyufbY15 pic.twitter.com/0SLhK4poRd — GAK 1902 (@grazerak) July 12, 2024

Elsneg: „Toller, erfahrener Spieler“

„Ich bin sehr froh, dass wir mit Petar einen tollen, erfahrenen Spieler in unseren Reihen begrüßen können. Petar ist ein Leader, der uns mit seiner Qualität gut tun wird“, begrüßt Sportdirektor Dieter Elsneg den Routinier als Kaderverstärkung.

