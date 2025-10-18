GAK weiterhin sieglos: Steirer-Duell endet ohne Tore

Der GAK muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Am Samstag gab es für die „Rotjacken“ beim mauen 0:0 gegen den TSV Hartberg in der 10. Runde der Fußball-Bundesliga bereits das sechste Remis 2025/26, die Grazer bleiben damit Tabellenletzte. Zufrieden konnte auch der TSV nicht sein. Zwei Wochen nachdem man dem LASK nach 3:0-Führung in der Schlussphase noch das 3:3 geschenkt hatte, teilte Hartberg neuerlich die Punkte und läuft Gefahr, in die untere Hälfte abzurutschen.

Die Partie auf dem neu verlegten Geläuf in der Grazer Merkur Arena benötigte eine Viertelstunde, um zumindest etwas Touren zu kommen. Die erste Chance war zugleich eine hochkarätige, Hartbergs Marco Hoffmann spitzelte den Ball nach Abwehr von Goalie Jakob Meierhofer knapp daneben. Sehenswert war davor besonders die Ballmitnahme Elias Havels mit der Ferse gewesen (16.).

Chancenarmut als Hauptcharakteristikum

Die Gäste schienen aufzukommen, der GAK antwortete jedoch seinerseits mit einer guten Möglichkeit. Nach Abwehrfehler und Assist von Ramiz Harakate brachte Zeteny Jano den Ball aber nicht aufs Tor (22.). Wenig später wurde noch einmal der TSV mit einem misslungenen Havel-Chip über Meierhofer vorstellig (26.), eine insgesamt ausgeglichene Partie samt eines durchaus auch offensiv bemühten Gastgebers ging aber mit einem 0:0 in die Pause.

Die Defensivreihen der beiden Duellanten boten auch nach dem Seitenwechsel wenig an, etwas engagierter gingen weiter die Grazer zu Werke. GAK-Mann Tobias Koch probierte es mit einem Fernschuss über das Tor (55.), sein Teamkollege Jacob Italiano verzog von der Strafraumgrenze deutlich (77.). Nennenswerte Offensivaktionen wurden ansonsten schmerzlich vermisst – erst in der Nachspielzeit hatten die Tormänner noch zu tun. TSV-Akteur Tobias Kainz zwang Meierhofer zu einer Parade, Tom Hülsmann rettete auf der anderen Seite gegen Thorsten Schriebl.

