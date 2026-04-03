GAK will guten Start gegen Blau-Weiß Linz fortsetzen

Der GAK (16 Punkte) holte aus den ersten beiden Partien der Qualigruppe sechs Zähler und zog damit auch die WSG (15) und den WAC (14) in den Abstiegskampf mit Blau-Weiß (10) hinein. „Es ist kein Zweikampf mehr, es sind andere dabei bei der Party. Das haben wir mit unseren Auftritten erreicht“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer. Man müsse aber demütig bleiben. „Wir brauchen nicht träumen, es wird ein Wahnsinns-Druckspiel wie jedes im unteren Play-off. Wir müssen so reingehen, als wäre es das letzte Spiel, um die Liga zu halten“, forderte der Coach.

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Blau-Weiß tankte vor der Länderspielpause mit dem 3:2 gegen Ried Selbstvertrauen. „Die Pause haben wir optimal genutzt und weiter intensiv an unserem Spiel gearbeitet. Unser Ziel ist es, in Graz zu punkten“, sagte Trainer Michael Köllner.

(APA)/Beitragsbild: GEPA