Gakpo & Salah treffen! Liverpool gewinnt Topspiel gegen ManCity

Liverpool hat die Schwächephase von Manchester City ausgenutzt. Die Reds feierten im direkten Duell am Sonntag einen hochverdienten 2:0-(1:0)-Sieg. Cody Gakpo (12.) und Mohamed Salah (78./Elfmeter) trafen. Nach elf Siegen aus 13 Runden liegt Liverpool bereits elf Punkte vor dem kriselnden Titelverteidiger an der Spitze. Mit 23 Punkten ist ManCity nur noch Fünfter. Die beiden Londoner Clubs Arsenal und Chelsea nehmen mit neun Punkten Rückstand die erste Verfolger-Position ein.

Liverpool begann im Premier-League-Schlager an der Anfield Road druckvoll, das 1:0 von Gakpo war bereits ein Tor mit Ansage. Der Niederländer lief für eine Hereingabe von Salah ideal ein. Virgil van Dijk verpasste das 2:0 (19.) knapp, der Abwehrchef hatte bereits vor der Führung an die Stange geköpfelt. Die Gäste hatten kaum Offensivszenen und offenbarten bei der vierten Liga-Niederlage in Serie erneut ungewohnte Schwächen.

City weiter im Tief

City-Trainer Pep Guardiola, er hatte seinen Vertrag erst jüngst bis Juni 2027 verlängert, rätselte des Öfteren an der Linie. Sein Team war ohne die verletzten Mittelfeldspieler Rodri und Mateo Kovacic angetreten. Trotz der Unterlegenheit blieben die Citizens aber im Spiel, weil die Elf von Arne Slot bis zur 78. Minute das überfällige zweite Tor verpasste.

Gakpo und Salah ließen zunächst Großchancen aus, den fälligen Elfmeter nach einem Foul an Luiz Diaz verwertete Salah aber sicher. Der Ägypter hält bereits bei elf Toren und sieben Vorlagen – nie war sein Schnitt an Torbeteiligungen im Liverpool-Dress besser. Kevin De Bruyne hätte es wenig später nach einem Ballverlust von Van Dijk noch einmal spannend machen können, scheiterte aber an Goalie Caoimhin Kelleher.

(APA/ Red.)

Bild: Imago