Gakpo stellt neuen WM-Rekord auf

Cody Gakpo konnte durch seinen Treffer am Dienstag gegen Gastgeber Katar zum 1:0 einen neuen Rekord aufstellen. Der 23-Jährige ist der erste Niederländer dem es gelang, in seinen ersten drei WM-Spielen jeweils einen Treffer zu erzielen.

Nachdem Gakpo bereits gegen Senegal in der 84. Minute und gegen Ecuador in der 6. Minute traf, gelang dem Talent der Niederlande im letzten Gruppenspiel gegen Katar erneut ein Treffer (26.). Eine Leistung, die bisher noch keinem Niederländer bei einer WM gelang. Die Niederlande qualifizierten sich mit 7 Punkten als Gruppensieger für das Achtelfinale. Die Torjagd hat sich für Gakpo also noch nicht erledigt.

