Gala von Weissman & Ronivaldo! BW Linz fertigt WSG Tirol ab
Blau-Weiß Linz hat nach einer Galavorstellung gegen die WSG Tirol neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft.
Die Linzer schlugen die Tiroler am Samstagabend deutlich mit 5:0 (2:0) und verkürzten den Rückstand auf den Vorletzten Wolfsberger AC auf zwei Punkte.
Die Treffer für die überlegenen Linzer erzielte das überragende Sturmduo Shon Weissman/Ronivaldo jeweils per Doppelpack, Nico Maier sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.
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Mehr in Kürze!
Alle Tore:
1:0 – Weissman
2:0 – Ronivaldo
3:0 – Weissman
4:0 – Ronivaldo
5:0 – Maier
Beitragsbild: GEPA