Gala von Weissman & Ronivaldo! BW Linz fertigt WSG Tirol ab

Blau-Weiß Linz hat nach einer Galavorstellung gegen die WSG Tirol neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft.

Die Linzer schlugen die Tiroler am Samstagabend deutlich mit 5:0 (2:0) und verkürzten den Rückstand auf den Vorletzten Wolfsberger AC auf zwei Punkte.

Die Treffer für die überlegenen Linzer erzielte das überragende Sturmduo Shon Weissman/Ronivaldo jeweils per Doppelpack, Nico Maier sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

Unsportlichkeit von Böckle! Kurioser Strafstoß für BW Linz

Mehr in Kürze!

Alle Tore:

1:0 – Weissman

2:0 – Ronivaldo

3:0 – Weissman

4:0 – Ronivaldo

5:0 – Maier

Beitragsbild: GEPA