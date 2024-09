Galatasaray Istanbul sicherte sich am 1. Spieltag in der UEFA Europa League die ersten drei Punkte. Die Türken gewannen gegen PAOK Saloniki mit 3:1. Legionär Stefan Schwab kam in der 77. Minute für die Griechen zum Einsatz, Thomas Murg stand nicht im Kader.

TORE im VIDEO:

1:0 – Baba (ET)(48.)



1:1 – Konstantelias (67.)





2:1 – Akgün (75.)





3:1- Icardi (90.+5)





Beitragsbild: Imago