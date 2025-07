Galatasaray macht Osimhen zum türkischen Rekordtransfer

Galatasaray Istanbul hat Victor Osimhen fest verpflichtet – und damit für einen Rekordtransfer im türkischen Fußball gesorgt. Der Stürmer wechselt für 75 Millionen Euro vom italienischen Champion SSC Neapel zum Meister vom Bosporus und wird damit zum teuersten Spieler, der je in die Süper Lig geholt wurde.

Der bisherige Rekord lag bei 19,5 Millionen Euro: So viel hatte Fenerbahce 2023 für Youssef En-Nesyri ausgegeben. Die Summe wird laut übereinstimmenden Angaben in zwei Raten gezahlt: 40 Millionen sofort, weitere 35 im kommenden Jahr.

Osimhen hatte in der vergangenen Saison bereits als Leihspieler bei Galatasaray überzeugt: Mit 26 Toren und fünf Vorlagen in der Liga führte er den Klub zum Double. Im Pokalfinale gegen Trabzonspor traf er doppelt. In Summe kommt der 26-Jährige auf 37 Treffer und acht Assists in 41 Pflichtspielen für den Klub.

Osimhen erhält 21 Millionen Euro pro Saison

Für seinen neuen Vierjahresvertrag bis 2029 erhält Osimhen laut Klubangaben 21 Millionen Euro pro Saison. Der Nigerianer soll damit ein höher dotiertes Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt haben.

Mit der Verpflichtung sorgt „Gala“ in diesem Transferfenster ein weiteres Mal für Aufsehen. Zuletzt hatte der Klub bereits Leroy Sané ablösefrei vom FC Bayern geholt.

(SID)/Beitragsbild: Imago