Galatasaray mit Demir erneut türkischer Meister

Galatasaray hat zum 25. Mal die türkische Fußball-Meisterschaft gewonnen und damit das Double geschafft.

Der Club aus Istanbul setzte sich in der 36. Runde der Süper Lig im Heimspiel gegen Kayserispor mit 3:0 durch und kann vom Erzrivalen Fenerbahce in den letzten zwei Runden nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Jubeln darf auch der Wiener Yusuf Demir, der am Sonntag nicht Teil des Kaders war. Bisher kam der Ex-Rapidler in dieser Saison zu sechs Kurzeinsätzen.

(APA)/Bild: Imago