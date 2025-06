Galatasaray will Inter-Star Calhanoglu

Galatasaray hat nach Sky Sport DE Infos Interesse an Hakan Calhanoglu von Inter Mailand.

Das Ganze ist derzeit noch nicht heiß, aber ein Treffen zwischen dem Berater von Calhanoglu und Galatasaray ist sehr zeitnah in Istanbul geplant, um die Absichten des Spielers und seinen Preis zu besprechen.

Es gibt bislang keine Entscheidungen oder Angebote. Gala weiß jedoch, dass Calhanoglu ein großer Fan des Klubs ist und sich einen Wechsel vorstellen kann, wie auch das Portal 433 berichtet.

Fokus auf Osimhen

Istanbuls voller Fokus liegt aktuell auf Victor Osimhen. Sie bieten ihm 15 bis 20 Millionen Euro netto pro Jahr. Napoli will, dass die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen gezogen wird und so wenig Zahlungsraten wie möglich.

(Florian Plettenberg und Patrick Berger – skysport.de)

Bild: Imago