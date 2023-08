Gale bereits in Wien: Wechsel zu Rapid steht bevor

Thierry Gale ist laut Sky-Informationen ein heißer Kandidat beim SK Rapid. Der junge Flügelspieler hat sich auf Instagram bei seinem alten Klub bedankt und verabschiedet. Wenig später hat der Spieler die Meldung wieder gelöscht.



Gleichzeitig wurde der Nationalspieler von den Barbados bereits auf dem Trainingsgelände der Hütteldorfer gesichtet. Der Transfer steht also kurz bevor.

In seiner Verabschiedung von seinem alten Verein schrieb der 21-jährige Gale auf Insagram: „Danke für Alles, FC Dila Gori. Ich habe meine Zeit in Georgien genossen (…). Alles Gute für die Zukunft.“

Laut Sky-Infos bezahlt Rapid etwa 800.000 Euro für den Außenstürmer an Dila Gori. In der aktuellen Saison erzielte Gale in 19 Spielen zehn Tore und steuerte fünf Assists für seinen georgischen Klub bei.

Die Verpflichtung von Gale heizt außerdem den Abgang von Marco Grüll weiter an. Sportchef Markus Katzer hatte sich am Sonntag über mögliche Zu- und Abgänge geäußert.

