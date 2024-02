Gall auf einziger Andalusien-Etappe 14.

Radprofi Felix Gall ist mit einem 14. Platz auf der letztlich einzigen Etappe der Andalusien-Radrundfahrt in die neuen Saison eingestiegen.

Der Osttiroler aus dem Decathlon-Team lag am Freitag im 5 km kurzen Bergauf-Zeitfahren in Alcaudete 28 Sekunden hinter dem siegreichen Belgier Maxim van Gils (Lotto). Vier der fünf Abschnitte des Rennens fielen wegen der Auswirkungen von Bauernprotesten aus, auch das Zeitfahren ging nur als Notlösung über die Bühne.

Die ersten zwei Etappen waren komplett gestrichen worden. Am Freitag mussten die Organisatoren auch die beiden abschließenden am Wochenende absagen, weil zu wenige Sicherheitskräfte zur Verfügung stehen. Gall hatte sich bei der Ruta del Sol auf schwierigem Terrain eigentlich Aufschlüsse über seinen Formstand nach monatelanger Vorbereitung erhofft. Das muss er nach dem Rumpfprogramm in Südspanien auf Anfang März verschieben, wenn er bei Paris-Nizza antritt.

