Gall beim Giro erneut Etappen-Zweiter – nun auch Gesamtzweiter

Österreichs Rad-Ass Felix Gall hat am Dienstag seinen schon vierten zweiten Platz beim laufenden Giro d’Italia erreicht und ist damit auch in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz vorgestoßen.

Einmal mehr musste sich der Osttiroler nur dem Dänen Jonas Vingegaard geschlagen geben. Der Gesamtführende setzte sich im finalen Anstieg schon 6,5 km vor dem Ziel von Gall ab und erarbeitete sich auf der 16. in der Schweiz gefahrenen Etappe einen Vorsprung von 1:09 Minuten.

Nach 113 Kilometern und rund 2.800 m Höhenmetern ab Bellinzona löste sich Gall bei Vingegaards Antritt vorerst ebenfalls von den weiteren Fahrern der Spitzengruppe, ohne aber mit dem Skandinavier mitzugehen. Der Decathlon-Profi ließ sich aber wieder zurückfallen, um sich in einer mehrköpfigen Verfolgergruppe wiederzufinden, aus der er wenige 100 m vor der Ziellinie den Schlusssprint lancierte und sich wichtige Bonus-Sekunden sicherte. Etappen-Dritter wurde der Australier Jai Hindley aus dem Team Bora.

Gall hat nun gesamt 4:03 Minuten Rückstand auf Visma-Star Vingegaard, der Niederländer Thymen Arensmann ist 4:27 Min. hinter dem Leader Dritter. Hindley folgt exakt fünf Minuten zurück als Vierter, der bisherige Zweite Alfonso Eulalio findet sich nun 5:40 Min. zurück auf Position fünf wieder. Die Rundfahrt läuft noch bis Sonntag.

(APA) / Bild: Imago