Gall Etappensiebenter bei Tour of the Alps

Rad-Profi Felix Gall ist auf der zweiten Etappe der fünftägigen Tour of the Alps in einer neunköpfigen Verfolgergruppe ins Ziel gekommen.

Der Osttiroler Kapitän des Decathlon-Teams hatte am Dienstag von Mezzolombardo über 179,8 km nach Sterzing als Siebenter 41 Sekunden Rückstand auf Solosieger Michael Storer (Tudor). Der Australier übernahm damit auch die Gesamtführung.

Storer hat ein Guthaben von 41 Sekunden auf Galls französischen Teamkollegen Paul Seixas und den Italiener Giulio Ciccone (Lidl-Trek), der die Auftaktetappe vor Gall gewonnen hatte. Der Österreicher liegt in der Gesamtwertung auf Rang vier und geht mit 45 Sekunden Rückstand auf Storer in die dritte Etappe von Sterzing über 143,7 km nach Innichen. Die letzten zwei Etappen der Tour werden in Galls Heimat Osttirol gefahren.

(APA) Foto: Imago