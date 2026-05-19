Gall verkürzt in Einzelzeitfahren Rückstand auf Giro-Leader Eulalio

Der Italiener Filippo Ganna hat das Einzelzeitfahren des 109. Giro d’Italia gewonnen.

Der zweimalige Weltmeister siegte auf den 42 Kilometern von Viareggio nach Massa 1:54 Min. vor dem Niederländer Thymen Arensman. Der große Giro-Favorit Jonas Vingegaard wurde 3:00 Min. zurück nur 13., kam dem weiterhin führenden Afonso Eulalio aber bis auf 27 Sek. nahe. Felix Gall hielt sich mit einem Rückstand von 4:22 Min. wacker, rutschte gesamt hinter Arensman auf Platz vier zurück.

Auf den portugiesischen Rosa-Träger Eulalio verkürzte Gall am Dienstag im von ihm ungeliebten Zeitfahren den Abstand auf 2:24 Min., 27 Sek. liegt der Osttiroler hinter Arensman. Vingegaard zeigte im einzigen Zeitfahren dieses Giro ungewohnte Schwächen, machte auf Eulalio aber fast zwei Minuten gut und kam seinem ersten Sieg bei der Italien-Rundfahrt ein Stück näher. Der 24-jährige Eulalio darf sich immerhin berechtigte Hoffnungen machen, das Leadertrikot, das er seit der 5. Etappe trägt, bis zur nächsten Bergankunft am Samstag erfolgreich zu verteidigen.

Am Mittwoch wird das Profil deutlich anspruchsvoller als beim komplett flachen Zeitfahren. Von Porcari geht es über 195 Kilometer entlang der Mittelmeerküste in Richtung Nordwesten. Dabei sind vier Bergwertungen zu bewältigen, die letzte lediglich 12,5 Kilometer vor dem Ziel.

Vingegaard: „Ein furchtbares Einzelzeitfahren“

„Ich kann sehr zufrieden sein. Es war ein furchtbares Einzelzeitfahren, 40 km flach, 20 davon ohne Kurve. Alle, die Vollgas gefahren sind, werden am Mittwoch wunde Hintern haben – oder haben sie jetzt schon. So geht es mir jedenfalls. Natürlich hätte ich gerne schon jetzt Rosa gehabt, aber ich denke, ich bin für die nächsten Tage in einer guten Position“, resümierte Vingegaard nach der Zielankunft.

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Felix Gall

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.