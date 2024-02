Gall Vierter bei Ardeche Classic

Felix Gall ist mit einer starken Leistung in die Rad-Saison eingestiegen. Der Tiroler in Diensten von Decathlon AG2R kam am Samstag bei der Ardeche Classic über 168,6 Kilometer und 3.000 Höhenmeter als Vierter ins Ziel.

Österreichs Sportler des Jahres sprintete beim Eintagesrennen in Südfrankreich in einer vierköpfigen Spitzengruppe um den Sieg, musste aber dem Spanier Juan Ayuso, dem Franzosen Romain Gregoire und dem Dänen Mattias Skjelmose den Vortritt lassen.

Für Gall geht es ab 3. März mit dem ersten großen Härtetest Paris-Nizza weiter.

(APA)/Bild: Imago