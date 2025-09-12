Ganz in Weiß: Rapid präsentiert drittes Trikot

Der SK Rapid stellt sein neues Trikot vor: Das dritte Jersey der Hütteldorfer ist fast gänzlich in Weiß gehalten.

Der SCR hat am heutigen Freitag sein drittes Trikot vorgestellt – dieses ist bis auf wenige Akzente in weiß gehalten. Nur der Kragen sowie Details am Ärmel sowie der Sponsoren-Schriftzug sind grün. Die Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga stellten das Trikot bereits in einem kurzen Clip via X vor:

Rapid beschreibt das Trikot aufgrund des eingesetzten Materials als „ressourcenschonend und umweltfreundlich“, außerdem soll eine stilisierte Abbildung des Hütteldorfer Bahnhofs die Verbundenheit zur Heimat des SCR darstellen. Laut dem Verein wird das Trikot in den nationalen Bewerben, vor allem aber auch in der Conference League zum Einsatz kommen.

So sieht das neue Trikot der Hütteldorfer aus:

Hofmann: Trikot als „deutliches Zeichen“

„Das Thema Nachhaltigkeit hat in unserem Verein eine sehr zentrale Rolle. Umso mehr freut es mich, dass wir mit unserem dritten Trikot nicht nur ein deutliches Zeichen in diesem Bereich setzen, sondern zugleich auch unsere Vereinsidentität in zeitgemäßer Form zum Ausdruck bringen“, sagt Geschäftsführer Sport Steffen Hofmann zum neuen Shirt.

„Das Design unterstreicht die enge Verbindung zu unserer Herkunft und macht das Trikot sowohl an Spieltagen als auch im Alltag tragbar. Besonders wichtig ist uns zudem der Aspekt der Nachhaltigkeit sowie die Identifikation zu unseren Wurzeln“, erklärt Geschäftsführerin Wirtschaft Daniela Bauer.

SCR-Geschäftsführerin Bauer: „Trikots werden uns ausgehen“

„Die Trikots werden uns ausgehen. Wir erwarten eine hohe Nachfrage“, ergänzt Bauer: „Die Trikots werden jedoch nachgeliefert, es handelt sich um keine „Limited-Edition“.

(Red./SK Rapid) / Bild: SK Rapid