„Ganzer Körper wird durchgecheckt“: Thiem gibt Update nach Aus bei US Open

Nach seiner Aufgabe bei den US-Open lässt sich Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem in der Heimat medizinisch untersuchen.

„Ich bin in Salzburg bei Red Bull. Mein ganzer Körper wird durchgecheckt. Die Resultate werde ich in den nächsten Tagen bekommen und dann gebe ich euch Bescheid“, sagte Thiem, der am Sonntag seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, in einer Instagram-Botschaft am Dienstag.

In New York hatte der Niederösterreicher wegen Magenkrämpfen in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner Ben Shelton aufgeben müssen. Die ehemalige Nummer drei der Welt sowie US-Open-Champion von 2020 wird im Red-Bull-eigenen Leistungsdiagnostik- und Trainingszentrum in Thalgau näher untersucht. Eine langwierige Handgelenksverletzung hatte Thiem in der jüngeren Vergangenheit zudem immer wieder zurückgeworfen, eine laut Manager Moritz Thiem „Art Gastritis“ zwang ihn zuletzt zu einer Absage beim Turnier in Winston-Salem.

(APA).

Beitragsbild: Imago.