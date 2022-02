Gao mit erstem Eisschnelllauf-Gold für China

Gao Tingyu hat als erster Eisschnellläufer für China eine Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Vier Jahre nach Platz drei in Pyeongchang siegte der 24-Jährige am Samstag in Peking über 500 m mit dem olympischen Rekord von 34,32 Sekunden und wurde dafür von seinen Landsleuten auf der Tribüne gefeiert. Zweiter wurde Cha Min-Kyu aus Südkorea in 34,37, Bronze gewann der Japaner Wataru Morishige (34,49).

Somit stammen bei den Winterspielen nach Vancouver 2010 zum zweiten Mal alle Medaillengewinner einer Disziplin aus Asien. Der im Weltcup dominierende Kanadier und Topfavorit Laurent Dubreuil kam in 34,52 nur auf Rang vier.

(APA)/Bild: Imago