Garmisch-Training: Puchner Zweitschnellste – Siebenhofer nicht unter den Schnellsten

Mirjam Puchner hat am Freitag im zweiten Training für die alpine Ski-Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen die zweitschnellste Zeit hingelegt. Die Salzburgerin war auf der wegen Windes verkürzten Strecke – gestartet wurde vom Super-G-Start – in 1:15,65 Minuten 21/100 Sekunden langsamer als die Französin Romane Miradoli. Hinter der Schweizerin Corinne Suter, die am Donnerstag die beste Zeit hingelegt hatte, kam Cornelia Hütter auf Rang vier (+0,45).

„Gestern mit Startnummer eins war ich der Testpilot, heute hat es schon deutlich besser gepasst“, meinte Puchner, die am Donnerstag nur 16. war, nach dem zweiten Training. Hütter zeigte sich mit ihren Trainingsleistungen in Garmisch zufrieden. „Ich glaube, das Skifahren ist ganz gut, Grundspeed passt auch. Schauen wir, dass wir bis morgen noch etwas Zeit finden und dann wird es ein gutes Wochenende.“

Tamara Tippler hatte als Neunte 0,78 Sekunden Rückstand auf Miradoli. Noch nicht 100-prozentig in Bayern in Fahrt gekommen ist Ramona Siebenhofer, die ihre Olympia-Vorbereitung extra für die Garmisch-Abfahrt unterbrochen hatte, um im Abfahrtsweltcup ihre Chancen auf die kleine Kristallkugel aufrecht zu erhalten. Die Steirerin belegt nach Platz 14 am Donnerstag diesmal Rang 16 (+1,38). „Mich hat es an einer aggressiven Stelle ziemlich verschnitten, mich hat es selber geschreckt. Ich habe Glück gehabt, dass ich nicht eingefädelt habe. Das kann man abhakeln, morgen ist das Rennen.“

Zu rechnen sein dürfte in der Abfahrt am Samstag (11.20 Uhr) auch mit der Deutschen Kira Weidle, die die Trainingsplätze zwei (Do) und fünf (Fr) belegte und die auch die Streckenverkürzung nicht störte. „Jetzt haben wir es einmal von oben probiert, einmal von unten. Also ich würde sagen, wir sind ganz gut gerüstet für morgen“, so Weidle vor dem Heimrennen.

(APA) / Bild: Imago