Gasly droht Rennsperre! Worst-Case-Szenario für Alpine?

Pierre Gasly hat in Mexiko seinen insgesamt zehnten Strafpunkt erhalten. Der Franzose steht damit kurz vor einer Rennsperre.

Denn wenn ein Fahrer innerhalb von zwölf Monaten zwölf Strafpunkte erhält, muss dieser einen Grand Prix aussetzen. Der 26-jährige Franzose hat seit dem Spanien-GP am 22. Mai satte zehn gesammelt. Heißt: Erst nach dem GP der Emilia-Romagna in der kommenden Saison (21.5.2023) werden bei Gasly wieder Punkte gestrichen – und zwar zunächst zwei, die er für eine Kollision mit Lance Stroll (Aston Martin) bekommen hat.

Bis dahin muss der AlphaTauri-Pilot aufpassen. Denn sollte er in den letzten beiden Rennen dieser Saison oder den ersten sieben GP’s des neuen Jahres zwei weitere Strafpunkte bekommen, müsste er einmal zuschauen. Das wiederum könnte bei Alpine zu einem Worst-Case-Szenario führen. Denn Gasly wechselt nach der Saison von AlphaTauri zum französischen Werksteam – und nimmt seine Strafpunkte mit.

Zweikampf in Mexiko mit Stroll

Seinen neusten Strafpunkt in Mexiko bekam der ehemalige Red-Bull-Pilot nach einem Zweikampf – ironischerweise wieder mit Stroll. Gasly hatte Stroll bei der Aktion von der Strecke gedrängt, kam dabei auch selbst von der Piste und verschaffte sich einen Vorteil. Neben dem Strafpunkt erhielt Gasly zudem eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe für sein Manöver und verpasste dadurch als Elfter die Punkteränge.

„Ich bin ein Rennfahrer, und wenn ich eine Lücke sehe, werde ich sie nutzen“, erklärte der 26-Jährige nach dem Mexiko-GP angesprochen auf das Duell mit Stroll und polterte zudem gegen die Rennkommissare: „Wenn sie nicht glücklich darüber sind, können sie mir sagen, dass ich die Position zurückgeben soll, und dann werde ich es wieder versuchen. Ich habe keine Nachricht von ihnen bekommen, das ist schade.“

Gasly sucht Dialog mit Stewards

Vor dem nächsten Rennen in Brasilien (13. November LIVE auf Sky) will Gasly das Gespräch mit den Stewards suchen, um einer weiteren Bestrafung vorzubeugen: „Am Ende des Tages versuche ich, mein Bestes im Auto zu geben. Das Letzte, was ich will, ist, dumme Strafpunkte zu bekommen. Offenbar sind die Stewards im Moment nicht zufrieden mit dem, was ich tue. Also werde ich eine Diskussion führen, um genau zu verstehen, was ich ändern muss.“

