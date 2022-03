Gasser als Quali-Dritte ins Slopestyle-Weltcupfinale

Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser ist am Freitag beim Slopestyle-Weltcupfinale in Silvaplana als Dritte der Snowboard-Qualifikation ins Finale eingezogen.

Die Entscheidung geht am Sonntag in Szene. Der Sieg in der Gesamtwertung ist bereits an die Japanerin Kokomo Murase vergeben, die auch die Quali im Engadin gewann. Gasser erzielte in diesem Winter bei zwei Big Airs und einem Slopestyle jeweils zweite Plätze.

Bereits am Samstag sind in Silvaplana die Ski-Freestyler mit ihrem Finale an der Reihe. Lara Wolf und Lukas Müllauer hatten es als jeweils Zweitplatzierte in den Endkampf geschafft.

(APA)/Bild: GEPA