Gasser als Quali-Zweite ins Big-Air-WM-Finale – Karrer out

Anna Gasser hat sich am Mittwoch bei den Snowboard-Weltmeisterschaften im Engadin souverän für das Big-Air-Finale qualifiziert. Die Titelverteidigerin musste sich in der drei Sprünge umfassenden Qualifikation mit 167,25 Punkten nur der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (168,50) geschlagen geben. Hauchdünn dahinter landeten die Japanerinnen Kokomo Murase (166,75) und Mari Fukada (164,75). Hanna Karrer verpasste das acht Athletinnen umfassende Finalfeld als Neunte haarscharf.

Sadowski Synnott hatte auch schon im Slopestyle die Goldmedaille gewonnen und untermauerte nun ihren Anspruch auf einen Doppel-WM-Triumph. Gasser konnte schon im ersten Versuch mit 79,25 gut punkten und ließ dann einen Sicherheitssprung folgen. Zum Abschluss zeigte die 33-jährige Kärntnerin ihr volles Können, 88,00 Punkte waren die zweithöchste Wertung des Tages. Als Belohnung gab es noch den Sprung von Rang sechs auf zwei.

Gasser „zum Großteil“ zufrieden

„Ob ich die Quali gewinne oder Zweite bin, ist egal. Es zählt das Finale“, betonte Gasser. „Zum Großteil“ war das ÖSV-Ass zufrieden. „Wir haben echt nicht viel Training gehabt, ich bin froh, dass ich am Ende noch den Cab 12 geschafft habe, weil es einfach schon ein bisschen ein Training für das Finale war.“ Dort rechnet die zweifache Big-Air-Weltmeisterin am Freitag (19.30 Uhr) mit einem „heißen Kampf“ um die Medaillen. „Da muss ich all in gehen.“

Die 17-jährige Karrer (138,50) war nach zwei Sprüngen noch auf Finalkurs gelegen, kam beim letzten Versuch aber nach der Landung zu Sturz und wurde von der Deutschen Annika Morgan (141,25) aus den Top acht verdrängt. Nur 2,75 Punkte gaben den Ausschlag. „Es wäre richtig cool gewesen, wenn ich im Finale gewesen wäre. Ich bin aber nicht richtig traurig. Die Mädels sind gut gefahren, alle haben ihr Bestes gezeigt, ich auch, ich bin sehr stolz auf mich“, resümierte die Steirerin. Am Freitag geht auch das Finale der Männer über die Bühne, für das sich Gassers Lebensgefährte Clemens Millauer am Dienstag nicht qualifiziert hatte.

