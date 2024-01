Gasser bei Slopestyle-Weltcup-Auftakt in Laax am Podest

Die zweifache Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser ist beim Auftakt im Slopestyle-Weltcup in Laax aufs Podest gesprungen.

Mit 75,93 Punkten musste sich die 32-jährige Kärntnerin am Samstag in der Schweiz als Dritte nur der US-Amerikanerin Julia Marino (83,08) und der Deutschen Annika Morgan (80,75) geschlagen geben. Für Gasser war es in dieser Saison nach zwei Podestplätzen im Big Air das dritte Top-Drei-Resultat im dritten Antreten.

„Ich bin vollhappy, im Slopestyle nach einer Verletzungspause so anzufangen. Das war einer meiner besten Slopestyle-Runs“, sagte Gasser nach ihrem 28. Weltcup-Podium bei 36 Starts. „Die Mädels haben eine super Show abgeliefert. Ich freue mich, dass ich da dabei bin. Mit meinem zweiten Run bin ich sehr glücklich, das habe ich mir die ganze Woche vorgenommen.“

Im ersten Versuch im europäischen Freestyle-Mekka in Laax kam Gasser bei Kaiserwetter noch auf 67,01 Punkte, ehe sie sich im Finale noch einmal verbesserte. In der Qualifikation hatte sie noch den siebenten Platz belegt. Über Weihnachten hatte Gasser wegen eines Muskelfaserrisses im Hüftbeuger pausieren müssen, nachdem sie zu Beginn der Saison an einer Fersenprellung laboriert hatte.

(APA)/Bild: GEPA