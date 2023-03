Gasser gewinnt Slopestyle-Qualifikation in Silvaplana

Snowboard-Star Anna Gasser steht beim Saison-Kehraus im Slopestyle-Weltcup am Corvatsch in Silvaplana im Zehner-Finale. Die 31-jährige Kärntnerin gewann am Donnerstag die um 24 Stunden vorgezogene Qualifikation der Frauen mit 91,00 Zählern für ihren zweiten Versuch vor der britischen Weltmeisterin Mia Brookes (83,00) und der US-Amerikanerin Julia Marino (79,40). Das Finale in der Schweiz findet am Sonntag (11.00 Uhr) statt.

„Ich mag den Kurs und fühle mich hier am Corvatsch immer extrem wohl. Nach zwei guten Trainingstagen ist es heute auch in der Qualifikation optimal gelaufen. Ich hoffe, dass das Wetter auch am Wochenende beim Finale mitspielt. Die Kicker sind sehr groß, deshalb muss der Speed entsprechend hoch sein, um in die Landungen zu kommen“, sagte Vorjahressiegerin Gasser. Die Qualifikation der Männer mit dem Oberösterreicher Clemens Millauer soll am Freitag (8.55) über die Bühne gehen, das Finale der Top 16 dann ebenfalls am Sonntag (13.00).

(APA) / Bild: GEPA