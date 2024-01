Gasser in Aspen auf Rang vier

Anna Gasser ist bei den X-Games in Aspen im Slopestyle (Snowboard) auf dem vierten Platz gelandet. Die Kärntnerin schrieb am Freitag (Ortszeit) einen Score von 91,33 Punkten an. Besser waren die britische Siegerin Mia Brookes (97,66) sowie die Japanerinnen Kokomo Murase (94,33) und Reira Iwabuchi (92,00), die vor Gasser auf dem Podest standen.

Pech hatte Matej Svancer, der aufgrund einer Lebensmittelvergiftung nicht antreten konnte. Laut Angaben des Österreichischen Skiverbandes war der Salzburger auf dem Weg der Besserung.

Im Superbike-Bewerb gewann die Amerikanerin Chloe Kim, die Königin im Freestyle-Snowboarden, zum siebenten Mal. Die zweifache Olympiasiegerin in der Halfpipe stand als erste Frau in dieser Disziplin einen „1260“, das sind dreieinhalb Drehungen.

(APA) / Bild: GEPA