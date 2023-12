Gasser in Edmonton im Big-Air-Finale

Snowboarderin Anna Gasser ist beim Big-Air-Weltcup in Edmonton (Kanada) als Quali-Siebente ins Achter-Finale eingezogen.

Die Doppel-Olympiasiegerin aus Kärnten kam am Freitag auf 143,50 Punkte, die Qualifikation entschied die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott mit 184,25 Zählern für sich. Das Finale findet in der Nacht auf Sonntag (2.00 Uhr MEZ) statt. Am vergangenen Samstag hatte Gasser bei ihrem persönlichen Saisonstart den Big-Air-Weltcup in Peking gewonnen.

