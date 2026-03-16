Gasser startet im Slopestyle-Weltcup von Flachau

Erstmals nach den für sie enttäuschenden Olympischen Spielen in Italien greift Snowboarderin Anna Gasser am Freitag (Qualifikation) und Samstag beim Slopestyle-Heim-Weltcup in Flachau ins Geschehen ein.

Das gab der ÖSV am Montag bekannt. Ein Antreten der Doppel-Olympiasiegerin war unsicher gewesen, die 34-jährige Kärntnerin werde „danach in aller Ruhe und mit etwas Abstand über meine Zukunft entscheiden“, wie sie wissen ließ.

Einen bitteren Rückschlag musste hingegen Kristina Holzfeind hinnehmen. Ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss im linken Knie zog sich die 18-jährige Kärntnerin am Montag, ihr Weltcup-Comeback vor Augen, im Training dieselbe Verletzung ein weiteres Mal zu.

(APA) Foto: GEPA